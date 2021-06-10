Правительство Японии решило запретить самолетам белорусских авикомпаний садиться на территории страны из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске 23 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Укринформ со ссылкой на Kyodo News.

"Мы решительно осуждаем вынужденную посадку гражданского самолета и своевольный арест конкретного пассажира на борту белорусскими властями, и мы требуем немедленного освобождения арестованного журналиста", - сказал Като на пресс-конференции.

Кроме того, правительство будет рекомендовать японским авиаперевозчикам не летать над Беларусью.

Впрочем, как отмечается, запрет носит символический характер, поскольку между Японией и Беларусью нет прямого авиасообщения.

Как сообщал Укринформ, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в Минске под предлогом вероятности совершения теракта.

После посадки лайнера были задержаны его пассажиры - редактор занесенного в Беларуси в список экстремистских Телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор Телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.Впоследствии спецслужбы Беларуси обнародовали видео с "признанием" Романа Протасевича, при этом на его лице и руках были заметны следы пыток.

Европейский совет после этого инцидента решил применить дополнительные индивидуальные санкции против лиц и учреждений в Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.

Всем авиаперевозчикам ЕС рекомендуется избегать полетов над Беларусью, самолетам белорусских авиакомпаний запрещен доступ в европейские аэропорты. Источник информации: Ukrinform