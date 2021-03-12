Японская компания Daiichi Sankyo объявила о начале производства вакцины AstraZeneca в Японии

Японская компания Daiichi Sankyo объявила о начале производства вакцины против коронавируса (COVID-19) AstraZeneca в Японии.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Kyodo News.

Согласно информации, компания будет производить вакцину в Японии, включительно с наполнением флаконов и упаковкой, используя объемный раствор, предоставленный шведско-британской компанией AstraZeneca.

Власти Японии уже договорились о покупке 120 миллионов доз вакцины, достаточных для иммунизации 60 миллионов человек в стране.

Отмечается, что со 120 миллионов доз, 30 млн будут произведены компаниями Daiichi Sankyo и KM Biologics Co, в то время как компания JCR Pharma изготовит другие 90 млн доз.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что проведенные исследования не выявили никаких признаков, которые указывали бы на повышенные риски возникновения тромбов в крови пациентов, вакцинированных препаратом против COVID-19 производства Oxford-AstraZeneca.

Как сообщал Укринформ, в мире по состоянию на утро 12 марта зафиксировали 119 120 511 случаев заражения коронавирусом. В частности, зафиксировано 2 641 790 летальных исходов, выздоровели 94 731 229 человек.