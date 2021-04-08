З США можуть вислати російських дипломатів і ввести нові санкції проти РФ - Bloomberg

Адміністрація Байдена розглядає можливість висилки російських дипломатів і введення нових санкцій у відповідь на зломи і втручання у вибори, в яких Вашингтон звинувачує Москву, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

У Білому домі завершили вивчення даних про передбачувані ворожих діях Москви і хакерську атаку на урядові установи з використанням розробленої американською Solar Winds програми.

За словами одного зі співрозмовників агентства, відповідь США, ймовірно, буде включати кілька елементів, в тому числі санкції проти людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, а також щодо органів, пов'язаних з втручанням у вибори.

У березні в інтерв'ю ABC News Байден заявив, що Путін "заплатить" за втручання в президентські вибори. Він також ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею.

У Білому домі і Держдепартаменті відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена зіткнулася з першим серйозним випробуванням з боку Росії. Америка застерігає Москву від будь-якого агресивного використання військової сили, проте Кремль нарощує військову міць вздовж східного кордону України. Саме тому війська США привели в повну бойову готовність, адже конфлікт між Росією і Україною загострюється. За матеріалами Bloomberg, ZN.ua