Загиблі та десятки поранених: Тель-Авів обстріляли з Сектору Газа

Ввечері 11 травня бойовики організації ХАМАС запустили з Сектору Газа десятки ракет в напрямку Тель-Авіва. Частина ракет була збита системою протиповітряної оборони "Залізний купол", але деякі все ж досягли цілі.

Все що відомо на цей момент - в матеріалі РБК-Україна.

22:50. Після півгодинного затишшя ХАМАС відновив обстріли міст на півдні Ізраїля. Сигнали повітряної тривоги чутні в громадах Ешколь і Ейн Хашлоша. Інформації про нових загиблих чи поранених поки що немає.

"Залізний купол" проти понад 130 ракет

Організація ХАМАС заявила, що по Тель-Авіву було випущено понад 130 ракет. Удар здійснили у відповідь на повітряну атаку ізраїльської армії, в результаті якої було знищено житловий будинок.

Запущені ракети відразу почала перехоплювати система "Залізний купол". Ізраїльська армія, а також очевидці опублікували в соцмережах відеоролики, на яких зафіксовано, як система ППО бореться з палестинськими ракетами.

Деякі ракети досягли цілі, є жертви

Однак системі ППО не вдалося збити всі ракети, запущені з Сектору Газа, тому деякі з них влучили по Тель-Авіву та його передмістю. Так, в центрі Тель-Авіва ракета уразила пасажирський автобус, в результаті чого чотири людини отримали поранення, двоє з них - серйозні.

На південь від Тель-Авіву в результаті ракетного обстрілу загинула жінка. В результаті потрапляння інших ракет за межами Тель-Авіву постраждали ще щонайменше чотири людини. Під ракетний обстріл потрапили міста Рішон ле-Ціон, Рамат-Ган, Сдоте та Тайбе.

Аеропорт Бен-Гуріон закрито

Ізраїльський аеропорт через ракетні обстріли тимчасово припинив повітряний рух. Декілька ракет розірвалися поблизу аеропорту. Літаки, які прямували в Тель-Авів, було перенаправлено на Кіпр.

В неділю, 10 травня, конфлікт між Палестиною та Ізраїлем загострився. Відтоді ХАМАС з Сектора Газа випустив по Ізраїлю сотні ракет, а ізраїльські військові у відповідь почали операцію "Страж стін".