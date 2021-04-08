Загострення на Донбасі може вдарити по економіці Росії і вплинути на курс рубля - Пєсков

Ескалація конфлікту на Донбасі може негативно позначитися на економіці Росії й послабити курс рубля. Про це розповів прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, якого процитувало РБК.

Поки в Росії макроекономічна ситуація є стабільною і передбачуваною, вважають у Кремлі. Нагнітання напруженості в безпосередній близькості від кордонів Росії має негативний емоційний вплив на ринок, констатував Пєсков.

За його словами, вплив військової напруженості на економіку країни є звичайною практикою, але загалом макроекономічна ситуація в Росії "абсолютно стабільна, передбачувана", додав він.

Учора, 7 квітня, курс долара в Росії вперше за п'ять місяців перевищив 78 рублів, курс євро перевищив позначку 92 рублі. Опитані РБК експерти вважають, що на зростання курсу валют впливають санкційна політика і загострення ситуації на Донбасі. Директор зі стратегії компанії ІК "Фінам" Ярослав Кабаков пояснив падіння курсу рубля ескалацією конфлікту на Донбасі і перевірками боєготовності російських військ. Експерти "БКС Експрес" і BCS Global Markets припустили, що ослаблення рубля також пов'язане з побоюваннями введення жорсткіших санкцій США. За матеріалами Гордон.