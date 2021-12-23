Загрозою вторгнення в Україну Путін посилив єдність НАТО - Вершбоу

Загроза вторгнення РФ в Україну посилила єдність Північноатлантичного альянсу та його союзників, вважає колишній заступник генсека НАТО, експосол США у Росії Александер Вершбоу.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це він сказав під час дискусії на тему «Як нині стримати Росію», організованої Атлантичною радою США.

«Думаю, зараз серед союзників більше єдності - це те, чого за іронією долі досяг Путін. Так само як він це зробив у 2014 році», - заявив Вершбоу.

За його словами НАТО дотримується взятих на себе зобов’язань перед Росією не розміщувати ядерну зброю та значні бойові сили вздовж її кордонів. Проте всі ці зобов’язання будуть скасовані в разі нової агресії проти України, що мало б створити для Путіна «набагато загрозливішу ситуацію».

Експерт зазначив, що оприлюднення Росією пропозицій стосовно двох проєктів договорів про безпеку «позбавило Путіна простору для маневру», можливості просто відвести свої збройні сили. На його думку, Путін «параноїдально розглядає НАТО як своєрідне опудало номер один, інструмент, який його головний ворог - Сполучені Штати використовує як для підриву режиму у нього в країні, так і для позбавлення Росії статусу «великої держави».

Цей статус, додав дипломат, для Путіна «означає сферу впливу і свободу дій у домінуванні над своїми сусідами».

«Він справді вірить, що якщо не почне діяти зараз, то втратить Україну назавжди», - пояснив Вершбоу. В основі цього лежить страх Путіна: «якщо Україні вдасться стати стабільною процвітаючою західною демократією, то це врешті-решт виявиться кинджалом у серце Росії, сила її прикладу рано чи пізно підірве весь путінський режим». Тому, за його словами, Путін не залишає для себе шляху для відступу.

Дипломат назвав цілковитою вигадкою поширюване в російських ЗМІ заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про підготовку Україною та США провокацій з використанням хімічної зброї. «Це робиться для того, аби можна було виправдати вторгнення та звинуватити в цьому НАТО й українців», - зазначив він. Так само РФ поширювала дезінформацію про те, ніби НАТО розміщує в Україні гіперзвукові ракети.

«Путін фабрикує будь-які міфи й вигадки, аби переконати власний народ у тому, що Росія ні в чому не винна. Але я не думаю, що це буде дуже переконливо для міжнародної спільноти», - підкреслив Вершбоу.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині біля кордонів України на відстані 200 км розмістилися 122 тис. російських військових, на відстані 400 км – 143,5 тис.

МЗС РФ неодноразово звинувачувало США у «нагнітанні ситуації», створенні «токсичної атмосфери» та перешкоджанні діалогу. Крім того, у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна спільно зі США начебто готують в ОРДЛО провокацію з використанням хімічної зброї.

Пентагон і Державний департамент США спростували дезінформацію Шойгу, назвавши його заяви абсолютно брехливими.