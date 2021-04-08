Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак считает обострение на Донбассе пиар-ходом Украины. По его словам, Киеве имитирует военную угрозу, сообщает в четверг, 8 апреля, ТАСС.

"Пиар-действия Киева сопровождаются имитацией боевых действий. Новая политическая команда Киева переживает катастрофическое падение рейтинга Зеленского. Это их стандартный рецепт", - заявил он.

Козак считает, что партнеры по нормандскому формату движутся в заданном Киевом фарватере затягивания переговоров.

Представитель РФ на переговорах ТКГ считает, что проблему Донбасса можно решить за год, если последовательно выполнять все обязательства. Но Киев не хочет "возвращения Донбасса в состав Украины", заявляет Козак.

"С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, я считаю, что он может быть урегулирован за год... Если действовать последовательно, придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Если бесконечно петлять... то, боюсь, что сегодня взят курс на замораживание этого конфликта", - заявил он.

Напомним, накануне по инициативе Украины состоялось срочное заседание ТКГ, на котором обсудили ухудшение ситуации на Донбассе. По его итогам устно подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня, однако не зафиксировали это документально.