Зараз не можна говорити про наступний етап у відносинах ЄС із Росією - президент Литви

Поки Росія не відмовиться від агресивної поведінки та порушень міжнародного права, Євросоюз має зберігати тверду єдину позицію у відносинах з цією країною.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це президент Литви Ґітанас Науседа заявив під час спілкування з пресою перед зустріччю з очільником Європейської ради Шарлем Мішелем.

Відеозапис пресконференції оприлюднений на мультимедійному сайті ЄС.

"Поки Росія продовжує агресивну політику й не змінює свою поведінку, ми не можемо говорити про наступний етап у наших відносинах. Я задоволений, що під час зустрічі Європейської ради у червні Євросоюз продемонстрував змістовну та єдину позицію стосовно Росії", - сказав президент Литви.

Він також розповів, що однією з тем розмови з Мішелем стануть європейські прагнення країн Східного партнерства. Зокрема, обговорюватимуться шляхи підтримки та просування реформ в Україні, у Молдові та Грузії.

"Я знаю, що вже невдовзі ви зможете відвідати ці країни перед наступним самітом Східного партнерства (запланований на грудень поточного року - ред.)", - додав литовський лідер, звертаючись до президента ЄР.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Литві, де, зокрема, проведе зустріч із Шарлем Мішелем.

7 липня Зеленський та Науседа відкриють у Вільнюсі дводенну Конференцію з реформ в Україні. У перебігу форуму вони звернуться до міжнародної спільноти з проханням підтримку ти реформи в Україні на шляху нашої держави до Європейського Союзу та НАТО. За матеріалами Укрінформ.