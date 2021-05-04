Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд прибуде в Україну разом з Блінкеном

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд перебуватиме з візитом в Україні разом з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном. Про це пише "Укрінформ" з посиланням на повідомлення Держдепартаменту США

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Лондон, а також Київ в період з 4 по 6 травня 2021 року.

Повідомляється, що Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час його європейського турне.