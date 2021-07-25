Заступник спікера Держдуми РФ Петро Толстой закликав Україну "припинити валяти дурня з незалежністю" і повернутися до складу Росії

Таку заяву російський політик зробив в ефірі програми "60 хвилин".

Глава російської делегації в ПАРЄ стверджує, що Україна нібито нікому на Заході нецікава.

Крім цього, Петро Толстой в ефірі у пропагандистки Ольги Скабєєвої заявив, що Україна в важкий для себе час може не розраховувати на допомогу союзників.

"Україна ж як мавпа з гранатою - то туди, то сюди. Збільшує зовнішньополітичну суб'єктність. Вам треба повернутися додому - в Росію. Досить валяти дурня - вдавати з себе незалежних. Зупиніться вже!", - продовжив заступник спікера Держдуми і додав, що українці зараз можуть тільки "просити подачки і годувати салом іноземних солдатів".

Російський топполітик також звинуватив США у "втечі з Грузії" в 2008 році, натякаючи, що американці нібито в будь-який момент "кинуть" Україну.

"На німчуру не треба сподіватися, не треба сподіватися на "співчуваючих" вам поляків, не треба сподіватися на всіх систематично історично зраджуючих прибалтів. Вам не треба на них сподіватися. Ви - руські. Повертайтеся додому", - підсумував Петро Толстой в ефірі пропагандистської програми.

Нагадаємо, раніше цей політик уже зганьбився, коли у прямому етері назвав Україну частиною Росії та порівняв стан країни з "гангреною", яку потрібно оперувати.