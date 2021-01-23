Жену Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Навальную отпустили из московского отдела полиции "Сокол".

Ранее сообщалось, что она была задержана в ходе несанкционированной акции в Москве. "Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке", - подписала она фото в своем Instagram.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу "Ив Роше". По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан, в ходе акции, как сообщал источник, пострадали 39 силовиков.