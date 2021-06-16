Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: де і коли пройде зустріч

Сьогодні у швейцарській Женеві пройде зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Це перший саміт на вищому рівні з моменту обрання Байдена.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про цей саміт.

Де і коли пройде зустріч

Зустріч Байдена і Путіна пройде на женевській віллі La Grange. Сама зустріч розпочнеться о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом). Очікується, що першим на віллу прибуде Путін, якого зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім приїде Байден.

Саміт розпочнеться після церемонії фотографування та виступу Пармалена. Як проходитимуть переговори

Зустріч складатиметься з трьох частин - спочатку буде бесіда у вузькому і розширеному складах, далі запланована перерва на чай, після чого переговори продовжаться. Передбачається, що зустріч триватиме близько п'яти годин.

Відомо, що після саміту президенти Росії і США окремо виступлять на прес- конференціях. Хто увійшов до делегацій

На переговорах у вузькому складі крім Байдена і Путіна будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Зустріч супроводжуватимуть кілька перекладачів.

Переговори в розширеному складі йтимуть через синхрон. З російського боку в них додатково візьмуть участь помічник президента Юрій Ушаков, прес- секретар президента Дмитро Пєсков, посол Росії в США Анатолій Антонов, глава Генштабу Валерій Герасимов, заступник голови МЗС Сергій Рябков і спеціальний представник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.

Теми саміту

Порядок денний зустрічі Байдена і Путіна вже погоджений. Вони обговорять двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеку, клімат і Арктику.

Також темами переговорів будуть регіональні проблеми на Близькому Сході, Сирії, Лівії, Афганістані, Корейському півострові, Нагірному Карабасі та Україні. Не виключено, що можуть бути порушені питання Білорусі та ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. Заяви про Україну напередодні саміту

Позавчора після саміту НАТО президент США Джо Байден заявив, що війна на Донбасі не завадить Україні стати частиною Альянсу. Водночас він підкреслив, що головною перешкодою є корупція.

А на самому саміті НАТО була прийнята декларація, в якій Росію закликають припинити підтримку бойовиків на Донбасі, порушення прав в окупованому Криму і знизити ескалацію на кордонах з Україною.

Російський президент Володимир Путін у свою чергу звинуватив Київ у стягуванні військ на Донбас, а також заявив, що вступ України до НАТО є "червоною лінією" для Москви. Генеральний секретар Єнс Столтенберг нагадав йому, що Росія не має жодного права голосу в питанні вступу України до НАТО.

Чого сторони чекають від зустрічі

Байден заявив, що зустріч стане перевіркою досягнутих раніше домовленостей з Росією. Він підкреслив, що не шукає конфлікту, але готовий дати відсіч, якщо Москва продовжить шкідливу діяльність, наприклад, в кіберсфері.

Водночас в Росії не чекають, що на зустрічі вдасться досягти якихось проривних домовленостей. У Кремлі підкреслили, що не мають на цей рахунок ілюзій. Не перша зустріч

Нинішній саміт Байдена і Путіна буде першим на рівні президентів, але особисто вони зустрічалися і раніше. Зокрема, 10 березня 2011 року Байден на посаді віце-президента США зустрічався з Путіним, коли той був прем'єр-міністром Росії.

За матеріалами РБК-Україна.