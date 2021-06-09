Зустріч Байдена та Путіна може відбутися на віллі XVIII століття

Зустріч президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна в Женеві (Швейцарія) може відбутися на віллі XVIII століття. За тиждень до зустрічі територію відмежували спеціальними барикадами та колючим дротом.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на інсайдерів в дипломатичних колах.

Це класична вілла Ла Гранж, розташована на території парку біля озера. Навколо будівлі багато дерев, а у дворі - старовинні фонтани.

За словами інсайдерів, така локація матиме заспокійливий ефект під час "гарячих перемовин".

Про точне місце проведення двосторонньої зустрічі дипломатам повідомлять ввечері, 9 червня.

Швейцарські ЗМІ повідомили, що місцева поліція та армія вже закрили входи до двох парків, які оточують віллу та почалася підготовка до встановлення всіх необхідних безпекових об'єктів.

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Разом з Байденом на зустрічі буде державний секретар США Ентоні Блінкен, а з Путіним - очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

В листопаді 1985 року в Женеві зустрічались американський лідер Рональд Рейган та лідер СРСР Михайло Горбачов.

У 2009 році в Женеві відбулась зустріч держсекретарки США Гіларі Клінтон з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Зустріч Байдена й Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Байден та Путін обговорять інцидент в Білорусі, коли уряд країни наказав приземлитися літаку авіакомпанії Ryanair, аби заарештувати білоруського опозиційного активіста в аеропорту.

В Білому домі повідомили, що сторони не обговорюватимуть питання, в яких мають спільну позицію, а лише ті, що є важливими для інтересів США та заради просування американського порядку денного.

У Вашингтоні очікують, що в результаті зустрічі вдасться розв'язати всі американо-російські проблеми.

За матеріалами bykvu.com