Зведення "стіни" і військові навчання: Естонія збирає резервістів біля кордону з РФ

В Естонії на додаткові навчальні збори Okas-2021 ("Шип-2021"), які проходитимуть 17-25 листопада, призвано 1684 військовослужбовці резерву. У рамках навчань вони серед іншого почнуть зведення тимчасових загороджень на кордоні з РФ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на національне телерадіомовлення ERR.

Збори стосуються особового складу інженерних батальйонів, а також рота розвідки.

Як уточнює естонський Департамент поліції та прикордонної охорони, резервісти зокрема займуться встановленням на східному кордоні тимчасового загородження довжиною до 40 кілометрів. Загородження з ріжучого дроту буде встановлено не більше ніж у десяти місцях, у яких вищий ризик незаконного перетину кордону.

Для загороджень буде використано ріжучий дріт довжиною приблизно 120 км, його буде встановлено у три шари. Головна увага - на наземний кордон із РФ.

Генеральний директор Департаменту поліції та прикордонної охорони Ельмар Вахер наголосив, що рівень небезпеки на кордонах Естонії не змінився і безпосереднього ризику посилення міграційного тиску зараз немає, однак "події у Польщі, Литві та Латвії" вимагають зміцнення прикордонної інфраструктури й в Естонії. За його словами, встановлення дротяних загорож для гарантування безпеки кордону є тимчасовим рішенням.

"Ми продовжимо будівництво державного кордону в прискореному темпі, оскільки це є вкрай важливим для запобігання масовій міграції. За оцінкою експертів з безпеки, міграційний тиск як метод гібридної війни використовуватиметься роками, і для превенції та припинення цього потрібні не лише фізичні загородження, а й вся інфраструктура з технікою для моніторингу", - наголосив Вахер.

Раніше міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що у разі потреби ЗС Естонії готові встановити на східному кордоні 130 кілометрів загороджувального дроту, щоб підготуватися до можливої гібридної атаки на Естонію.

Протяжність естонсько-російського кордону становить 333,7 км.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС триває з кінця червня. Польща та країни Балтії звинувачують Білорусь та Росію у гібридній агресії з використанням штучно створеного міграційного потоку.

Декілька тисяч мігрантів розбили табори на кордоні Польщі та Білорусі і періодично намагаються прорватися через загородження.

Нині безпосередньо на кордоні перебувають 3-4 тисячі мігрантів, загалом у Білорусі - до 20 тисяч.

Польща планує збудувати до середини 2022 року на лінії кордону з РБ загородження висотою понад 5 метрів.

Литва запровадила на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан.