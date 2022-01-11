Американські конгресмени хочуть оголосити Україну країною "НАТО-плюс"

У США група республіканських конгресменів має намір внести законопроєкт, який оголошує Україну країною "НАТО-плюс" та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє видання Голос Америки.

"У дипломатії мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили, - заявив провідний республіканець у комітеті Палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол.

"Володимир Путін має взяти до відома, що Конгрес не терпітиме відновлення сфери впливу Росії і не допустить відмови від України та інших наших союзників і партнерів щодо НАТО в Центральній та Східній Європі, - додав він.

Законопроєкт забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку, якої вона потребує, в умовах нарощування російської військової могутності біля її кордонів.

Він також передбачає притягнення президента Росії Володимира Путіна до відповідальності за агресію через негайне запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2", щоб його так і не було введено в експлуатацію.

Законопроєкт також визначає Україну як країну "НАТО-плюс", щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг.

Документ відкидає пропозицію Росії щодо введення мораторію на розгортання в Європі ракет середньої дальності наземного базування та вимагає, щоб США офіційно визначили, чи Росія є державою-спонсором тероризму.

Також він передбачає виділення 155 мільйонів доларів Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода на боротьбу з російською дезінформацією та інформаційними операціями у країнах колишнього СРСР на 2022 рік.

Співавторами законопроєкту виступили члени Палати представників Майк Роджерс, Майк Тернер та Еліс Стефаник.

"Цей законопроєкт суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США, - заявив конгресмен Роджерс.

За словами Стефаник, "Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись відплати з боку Путіна".

За матеріалами "Слово і діло"