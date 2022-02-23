Аваков, Коломойський: РФ відкрила понад 400 справ проти українських «військових злочинців»

Слідчий комітет РФ порушив понад 400 кримінальних справ стосовно представників української влади, військовослужбовців, бійців добробатів, які захищали Україну від російської окупації, і планує «судовий процес».

Про це повідомляється на сайті Слідкому РФ, передає Укрінформ.

Російські слідчі називають фігурантів сфабрикованих ними справ «військовими злочинцями, жертвами яких стали мирні громадяни, зокрема жінки та діти».

СК звинувачує українську сторону у «застосуванні заборонених засобів та методів ведення війни» та заявляє про нібито встановлену «причетність до скоєння злочинів» 85 військовослужбовців ЗСУ та інших силових структур України.

Серед них, зокрема, колишній командувач Військово-морських сил ЗСУ Ігор Воронченко, екскомандувач Військово-повітряних сил ЗСУ Сергій Дроздов, екскомандувач Високомобільних десантних військ ЗСУ Михайло Забродський та інші.

Російські слідчі планують «притягти до відповідальності" ексглаву МВС Арсена Авакова, його ексзама Антона Геращенка, ексміністра оборони Анатолія Гриценка, які нібито «закликали до здійснення терористичної діяльності».

За версією Слідкому, ексміністр оборони України Валерій Гелетей та ексглава Генштабу Віктор Муженко нібито «віддавали накази з метою повного знищення національної групи російськомовних громадян».

Російським Слідкомом також «притягуються» ексголова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський та ексспікер Олександр Турчинов (без вказівки причини).

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В «обстрілах мирних громадян» російські слідчі звинувачують командирів кількох бригад та батальйону «Айдар», стверджуючи, що їм відомі поіменно всі учасники «Правого сектора» та бійці батальйону «Азов», яких звинувачують «у скоєнні жорстоких злочинів».

При цьому висуваються звинувачення і на адресу громадян Росії, які воювали в той час на стороні України.

У Слідкому РФ додали, що «список продовжує поповнюватися».

Як повідомляв Укрінформ, президент Росії Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень «Л/ДНР» та підписав відповідні укази.

Водночас він звинуватив Україну в ескалації ситуації в ОРДЛО.

У вівторок Держдума та Рада Федерації Росії ратифікувала договори з так званими «Л/ДНР» про дружбу та взаємну допомогу, включаючи військову.

Також Рада Федерації одноголосно схвалила запит президента РФ Володимира Путіна щодо використання російських військових за кордоном.

Президент США Джо Байден у вівторок оголосив рішення ввести перший пакет санкцій проти Росії. Нові санкції ухвалив і Євросоюз.