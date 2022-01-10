Балканські країни провалили реформи, на які взяли у ЄС близько €700 мільйонів – аудит

Європейський аудиторський суд (ECA) оприлюднив звіт, згідно з яким шість балканських країн позичили у ЄС близько 700 мільйонів євро на реформи, які не були здійснені.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

У понеділок був опублікований 52-сторінковий звіт ECA, який показує, що балканські країни взяли у ЄС близько 700 мільйонів євро кредитів, які були спрямовані на реформування інституцій у цих країнах протягом 2014-2020 років. Автори звіту відзначають, що кошти, спрямовані на зміни у судовій системі та правоохоронних органах, не призвели до жодних покращень, окрім незначних реформ в Албанії та Північній Македонії.

«Підтримка Європейським Союзом верховенства права у Західних Балканах, вочевидь, не дала результатів», - констатував Джухан Партс, співавтор аудиторського звіту.

ЗМІ відзначає, що головні проблеми балканських країн, про які йдеться у звіті, це відсутність незалежної судової системи, втручання в неї влади, а також корупція. В будь-якому разі, як випливає зі звіту, ці країни провалили реформи, на які були виділені величезні суми протягом багатьох років.