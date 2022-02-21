Байден і Путін погодилися зустрітися на саміті через безпекову ситуацію в Європі - Макрон

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін погодилися взяти участь у саміті, щоб обговорити безпекову ситуацію на кордоні з Україною. Про це повідомили у Єлисейському палаці та підтвердили у Білому домі.

За даними Єлисейського палацу, президент Франції Еммануель Макрон поспілкувався з президентами США та РФ. Він запропонував провести саміт між президентом Байденом і президентом Путіним, а потім із відповідними зацікавленими сторонами для обговорення безпеки та стратегічної стабільності в Європі.

"Президенти Байден і Путін обидва визнали принцип такого саміту. Його мають підготувати держсекретар США Блінкен та міністр закордонних справ РФ Лавров під час зустрічі у четвер, 24 лютого", - йдеться у повідомленні палацу.

Там також додали, що саміт можна провести лише за умови, що Росія не вторгнеться в Україну.

У Білому домі підтвердили інформацію, що Байден погодився на участь у саміті. У США наголошують, що прагнуть продовжувати дипломатію до моменту початку вторгнення.

"Секретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров мають зустрітися пізніше цього тижня в Європі за умови, що Росія не продовжить військові дії. Президент Байден в принципі погодився на зустріч з президентом Путіним після цієї зустрічі, знову ж таки, якщо вторгнення не станеться".

Білий дім також повідомив про готовність накласти швидкі та важкі санкції, якщо Росія замість цього вибере війну. За даними США, Росія продовжує підготовку до повномасштабного нападу на Україну.Що відомо Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін під час телефонної розмови 20 лютого домовилися найближчим часом організувати саміт на найвищому рівні за участі України, РФ та союзників задля вирішення безпекової кризи в Україні та встановлення "тиші" на Донбасі.

Польща ініціювала проведення спецзасідання постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через загострення на Донбасі.

Президент США Джо Байден 20 лютого збирав засідання Ради національної безпеки Білого дому у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.

19 лютого президент Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон домовилися про скликання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) для деескалації ситуації на Донбасі та встановлення режиму "тиші". Однак Росія вже двічі відмовилась від зустрічі ТКГ.

20 лютого Зеленський і Макрон знову обговорили поточну безпекову ситуацію.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС України скликати міжнародні консультації держав-підписантів Будапештського меморандуму, який гарантував Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. У МЗС заявили, що відмова РФ від цих консультацій не повинна завадити їх проведенню.

За матеріалами UA: Суспільне Новини