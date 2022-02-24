Байден: Ми обмежимо можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах стерлінгів та єні

Росія у зв'язку з введенням нових санкцій через напад на Україну буде обмежена у веденні бізнесу у доларах, євро, фунтах стерлінгів та єні. Про це заявив президент США Джо Байден 24 лютого на брифінгу, який транслював канал Білого дому на YouTube.

Президент США заявив, що обмежив експорт у Росію.

За словами Байдена, він говорив зі світовими лідерами 24 лютого і всі вони дійшли "повної і тотальної згоди".

"Ми обмежимо можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах стерлінгів та єні", - сказав він.

За матеріалами Гордон.