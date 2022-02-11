Байден обговорить нарощування воєнного потенціалу Росії з трансатлантичними лідерами - Білий дім

Президент США Джо Байден у п'ятницю проведе телефонну розмову об 11:00 (16:00 за Грінвічем) з трансатлантичними лідерами, щоб обговорити продовження нарощування військової могутності Росії навколо України, повідомив Білий дім, інформує УНН.

На нараді будуть лідери Канади, Євросоюзу, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії та НАТО, повідомили у Білому домі.

Bloomberg зазначає, що країни групи Quint - США, ФРН, Франція, Італія, Велика Британія - за останні тижні провели низку переговорів на різних рівнях, а також консультації з ЄС, НАТО, Польщею та Канадою з метою скоординувати діалог з РФ, обговорити посилення оборони у регіоні та можливі санкції проти РФ на випадок її вторгнення в Україну.

США, інші країни НАТО та Україна заявляють про концентрацію російських військ біля українського кордону та про загрозу російського вторгнення.