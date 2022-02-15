Байден увечері виступить зі зверненням щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден виступить зі зверненням щодо ситуації навколо України о 22:30 за київським часом. Про це повідомляє CNN із посиланням на Білий дім.

У Білому домі заявили, що Байден "надасть оновлену інформацію" щодо ситуації зі стягуванням російських військ до кордону України.

На тлі інформації західних ЗМІ про те, що нове вторгнення РФ в Україну може відбутися найближчими днями, Джо Байден провів переговори з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

За даними газети The Washington Post, Джо Байден разом із командою фахівців відпрацював відповідь на можливе нове вторгнення РФ в Україну та уклав план дій.

15 лютого Росія оголосила про повернення на бази військових Західного та Південного округів.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія направила додаткові сили на кордон з Україною і може розпочати вторгнення будь-якої миті, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у Пекіні. Видання Politico повідомило з посиланням на джерело, що Джо Байден розповів союзникам НАТО і лідерам Євросоюзу про загрозу вторгнення Росії в Україну 16 лютого.

У Росії звинуватили західні ЗМІ в "масштабній дезінформаційній кампанії".

Пізніше в Пентагоні сказали, що не можуть підтвердити дані ЗМІ про дату можливого вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в інфопросторі дуже багато інформації про вторгнення РФ в Україну. Він закликав не панікувати та запевнив, що "все під контролем". Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання.

Росія стягує війська до українських кордонів із кінця жовтня 2021 року. 14 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що біля кордонів України перебувають близько 120 тисяч російських військових. Україна не бачить загрози повномасштабного вторгнення РФ найближчим часом.

Західні партнери Києва стурбовані можливими планами масштабного вторгнення РФ і попереджають про запровадження жорстких санкцій проти Москви. РФ офіційно заперечує плани здійснити масштабне вторгнення в Україну, продовжуючи надавати військову допомогу угрупованням "ДНР" і "ЛНР" на сході країни. За матеріалами nv.ua