Байден закликав американців негайно покинути Україну

Президент США Джо Байден закликав американців, які залишаються в Україні, виїхати «вже і зараз». Про це Байден заявив в інтерв'ю NBC News.

«Американським громадянам слід виїхати зараз. Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю», – заявив президент США.

На запитання, чи є сценарій, який може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: «Ні. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного».

Окремо у четвер Державний департамент ще раз опублікував попередження про те, що США «не зможуть евакуювати громадян США у разі воєнних дій Росії будь-де в Україні». Він попередив, що регулярні консульські послуги, зокрема допомога громадянам, які намагаються залишити країну, будуть «серйозно порушені». За матеріалами zaxid.net