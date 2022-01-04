Бєлковський: В особі Байдена Путін бачить старого дідуся Леоніда Ілліча

У президента РФ Володимира Путіна склалися непогані стосунки з президентом США Джо Байденом. Таку думку в ефірі програми "БАЦМАН" головної редакторки інтернет-видання "Гордон" Олесі Бацман висловив російський політолог Станіслав Бєлковський.

"В особі Байдена Володимир Володимирович бачить такого старого дідуся Леоніда Ілліча. Тобто вищого офіцера, ніж він сам. Я не натякаю на те, що Байден якось пов'язаний зі спецслужбами. Слово "офіцер" тут використано у ширшому значенні. Та й сам Путін, як він доводив до своїх прибічників після зустрічі в Женеві, вважає, що Байден дуже добре знає питання і з ним можна розмовляти, він ідеологічно не зашкарублий, і це найкращий із тих президентів США, із якими вдалося мати справу", - сказав Бєлковський.

Він зазначив, що за останні 20 років відносини РФ зі США суттєво змінилися.

"Сама ситуація зовсім інша. 20 років тому США та Росія збиралися дружити, Росія збиралася взагалі вступати в НАТО, це обговорювали під час першого візиту Володимира Путіна до США рівно 20 років тому - у листопаді 2001 року. Але з того часу вже ж посварилися, ситуація стала поганою. І відтоді, як вона стала поганою, Байден - найкращий із поганих", - наголосив Бєлковський.