Білий дім більше не вживатиме слово «imminent» щодо вторгнення РФ в Україну

Білий дім заявив, що більше не вживатиме слово «imminent» (англ. – неминучий, загрозливий або такий, що нависає) для оцінки можливої загрози масштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це заявила в середу під час регулярного брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я використовувала це (слово imminent – ред.) одного разу і думаю, що інші користувалися ним, після чого ми припинили застосовувати його, оскільки, я думаю, це надсилало сигнал, який ми не збиралися надсилати, ніби ми знали, що президент Путін прийняв рішення», — сказала Псакі.

У цьому зв’язку вона нагадала, що в більшості випадків говорила, що Росія «може вдатися до вторгнення в будь-який момент», і це залишається актуальним понині.

За її словами, США досі вважають, що Путін поки не ухвалив рішення в цьому питанні.

Як повідомляв Укрінформ, оцінка офіційного Вашингтона щодо загрози масштабного наступу РФ проти України зі словом «imminent», яка була перекладена українською як «неминуча» викликала нерозуміння й занепокоєння в Києві. Пізніше в Білому домі пояснили, що мають на увазі «очевидну ймовірність» того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому.

«Повідомлення про щось більше чи відмінне від цього цілковито хибні», - підкреслили у цьому зв’язку в адміністрації США.