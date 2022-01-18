Блінкен 21 січня зустрінеться з Лавровим у Женеві - Держдепартамент

Держсекретар США Ентоні Блінкен після поїздки цього тижня в Україну та Німеччину проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві. Про це заявив високопоставлений представник Держдепартаменту США. За його словами, зустріч відбудеться 21 січня.

"Зараз ми перебуваємо на етапі, коли Росія будь-якої миті може почати атаку на Україну", - сказав високопоставлений представник Держдепартаменту, додавши, що США продовжують "готуватися до іншого результату", якщо Москва вирішить продовжувати військову агресію проти України.

Описуючи зустріч Блінкена з Лавровим, чиновник припустив ймовірність, що "дипломатія не померла".

Високопоставлений представник Держдепартаменту сказав, що "ще зарано" говорити про те, чи справді російська влада зацікавлена у дипломатії, а чи використовуватиме переговори як привід, "щоб заявити, що дипломатія не відповідає інтересам Москви".

Посадовець підтвердив, що Сполучені Штати збільшать військову допомогу Україні, якщо Росія нападе на Україну.

Сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен мав телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Як повідомляється, Блінкен наголосив "на важливості продовження дипломатичного шляху для деескалації напруженості, пов'язаної з нарощуванням російської військової могутності в Україні і біля неї, що викликає глибоку тривогу".

У повідомленні російського МЗС про розмову Лаврова з Блінкеном було зроблено акцент на російських вимогах "гарантій безпеки". Москва вимагає від Вашингтона письмової відповіді на них. Також у повідомленні МЗС Росії йшлося: "Міністр (Сергій Лавров - ред.) закликав держсекретаря не тиражувати спекуляції про російську агресію, що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".

Держсекретар США поговорив із Лавровим напередодні свого візиту до Києва, запланованого на 19 січня.

19 січня в Києві Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб "підтвердити підтримку Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України".

Держсекретар також зустрінеться з працівниками і родинами посольства США в Україні, щоб "повідомити про зусилля Департаменту щодо планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить вдатися до подальшої ескалації".

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни - це "суверенне право" Росії. За матеріалами Радіо Свобода.