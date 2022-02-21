Блінкен: Байден готовий до контактів із Путіним у будь-якому форматі у будь-який момент

Президент США Джо Байден готовий до діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним у будь-якому форматі, щоб допомогти запобігти нападу Росії на Україну. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі каналу CNN 20 лютого.

За словами Блінкена, усе, що може призвести до фактичного вторгнення, "схоже, має місце".

"Усі ці операції під хибним прапором, усі ці провокації з метою створення виправдань - усе це вже готують. Але ви чули, що президент Байден сказав днями: ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення [про вторгнення], але поки танки справді не їдуть, а літаки не летять, ми використовуватимемо будь-яку можливість і кожну хвилину, щоб побачити, чи зможе дипломатія переконати президента Путіна не доводити цю справу до кінця. Президент Байден готовий будь-якої миті вступити в контакт із президентом Путіним у будь-якому форматі, якщо це допоможе запобігти війні", - сказав він.

Глава американської дипломатії нагадав, що запропонував міністрові закордонних справ РФ Сергію Лаврову провести їхню зустріч наступного тижня у Європі.

"План, як і раніше, полягає в тому, щоб зробити це, якщо тим часом Росія не вторгнеться", - заявив Блінкен. За матеріалами Гордон.