Блінкен і Лавров обговорять російську агресію навколо України 1 лютого – Держдеп

Зовнішньополітичне відомство США офіційно підтвердило, що держсекретар Ентоні Блінкен має намір провести телефонні переговори з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у вівторок, 1 лютого.

Про це заявив у понеділок під час регулярного брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми сказали Російській Федерації (під час зустрічі Блінкена й Лаврова в Женеві 21 січня – ред.), що наша письмова відповідь надійде найближчим часом, і тоді було домовлено, що буде встановлена дата, коли держсекретар і міністр закордонних справ матимуть можливість поспілкуватися. Отже, ця дата з’явилася – це відбудеться завтра зранку», - повідомив Прайс.

Він зазначив, що в Вашингтоні очікують від спілкування з Лавровим почути офіційну реакцію Кремля на письмовий документ, який американська сторона передала Москві минулого тижня. Представник Держдепу також висловив сподівання, що російська сторона обере шлях конструктивної дипломатії для врегулювання ситуації в регіоні.

Посол США в Росії Джон Салліван 26 січня офіційно передав МЗС Росії письмові пропозиції, спрямовані на збереження безпеки в Європі та стримування російського вторгнення в