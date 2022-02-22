Блінкен обговорив з головою МЗС Китаю російську агресію проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен у ніч на вівторок поговорив з китайським колегою Ван І.

Сторони обговорили російську агресію проти України, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.

За даними Держдепу, Блінкен переговорив з міністром закордонних справ КНР Ван І "про події в КНДР та російську агресію проти України".

"Держсекретар наголосив на необхідності збереження суверенітету та територіальної цілісності України", - вказали у Держдепартаменті США.

У китайському МЗС вказали, що під час переговорів Блінкен поінформував про поточну ситуацію в Україні та американську позицію.

"Ван I заявив, що Китай занепокоєний розвитком ситуації в Україні. Позиція Китаю з українського питання послідовна: слід поважати законні інтереси безпеки будь-якої країни та дотримуватися цілей та принципів Статуту ООН. Розвиток українського питання досі тісно пов'язаний із затримкою в ефективній реалізації нових Мінських угод. Китай продовжуватиме контактувати з усіма сторонами по суті. Ситуація в Україні погіршується. Китай вкотре закликає всі сторони виявляти стриманість, визнати важливість реалізації принципу неподільності безпеки, полегшити ситуацію та врегулювати розбіжності шляхом діалогу та переговорів", - сказано у повідомленні МЗС КНР.