Блинкен: Происходящее в Украине касается не только Украины

Агрессивные действия России против Украины касаются не только Украины, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, передает корреспондент Укринформа.

"Происходящее в Украине касается не только Украины. Это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и часто противоправного поведения Москвы, поскольку она пытается распространить сферу влияния на страны, когда-то находившиеся под советским контролем, и помешать им реализовать свои демократические стремления как суверенные, независимые нации", - сказал он.

Блинкен напомнил, что за последние два десятилетия Россия вторглась в две соседние страны - Украину и Грузию, а также удерживает войска в Молдове против воли ее правительства, вмешивается в выборы во многих странах, в том числе и США, использует химическое оружие для убийства оппонентов российских властей, в том числе вне РФ, поддерживает диктаторов, совершает преступления против человечности в Сирии.

По словам Блинкена, действия Москвы угрожают создать новый прецедент в Европе, когда предметом обсуждения становятся основные международные принципы, "жизненно важные для мира и безопасности", относительно нерушимости границ и территориальной целостности государств.

"Нарушение этих принципов выходит за пределы Украины и за пределы Европы... Россия стремится бросить вызов самой международной системе и разрушить трансатлантический Альянс, единство, взорвать демократию", - отметил он.

В то же время Блинкен выразил надежду, что Россия выберет дипломатию как "единственный ответственный путь разрешения этого кризиса". Он отметил, что США готовы к содержательному диалогу с РФ.

"Мы бы предпочли дипломатический путь и дипломатическое решение кризиса, который породила Россия", - подчеркнул он.

Если Россия имеет беспокойство "Соединенные Штаты, наши союзники из НАТО, наши партнеры из ОБСЕ готовы услышать их и попытаться ответить на них, если Кремль готов ответить взаимностью и прекратить собственное опасное и дестабилизирующее поведение", - добавил он.