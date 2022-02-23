Блінкен скасував заплановану зустріч із Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що скасовує зустріч із главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, заплановану на 24 лютого в Женеві, оскільки вважає, що немає сенсу її проводити.

Про це він сказав на спільному з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою брифінгу, передають Українськi Новини.

"Минулого тижня я домовився про зустріч з Лавровим, щоб обговорити наше занепокоєння щодо європейської безпеки. Але ця зустріч відбулася б, якби тільки Росія не вторглася в Україну. Зараз ми бачимо початок цього вторгнення. Зараз немає сенсу проводити таку зустріч. з нашими союзниками, партнерами та всі згодні з цим", - сказав держсекретар.

Він додав, що США віддані дипломатичному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше у своєму зверненні щодо ситуації в Україні президент США Джо Байден заявив про запровадження санкцій проти Росії за визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

За його словами, США ввели обмеження проти державного боргу Росії, російських еліт (зокрема з оточення Путіна), членів їхніх сімей та двох російських банків.

Ми також писали, що Байден у своєму зверненні заявив, що російський президент Володимир Путін не зупиниться і шукатиме виправдання для широкого вторгнення в Україну.

За матеріалами Українські Новини.