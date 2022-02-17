Блінкен у Мюнхені скоординує з партнерами відповідь на дії Росії - Держдеп

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та паралельно в кулуарах планує провести низку зустрічей для координації відповіді на агресію РФ.

Про це повідомили в Держдепартаменті США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У кулуарах конференції держсекретар матиме можливість обговорити із союзниками й партнерами наші поточні скоординовані зусилля щодо спонукання Росії до деескалації та вибору шляху дипломатії, а також нашу готовність спричинити серйозні наслідки в разі подальшого вторгнення РФ в Україну» ,- вказали в Держдепі.

Водночас зазначається, що глава американської дипломатії має намір підтвердити підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України.

«Він проведе двосторонні зустрічі зі своїми колегами, щоб розглянути нашу прихильність трансатлантичній координації з метою зміцнення європейської безпеки та відповіді на інші глобальні виклики», - уточнили в американському відомстві.

Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Передбачається, що участь у її роботі візьмуть близько 35 глав держав та урядів, а також приблизно 100 міністрів. Очікується, що в заході візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

На відміну від 2021 року, коли було вирішено провести всі заходи в онлайні, конференція відбудеться в традиційному форматі, хоча кількість учасників буде обмежена: замість 2 тисяч, як зазвичай - лише 600. Також значно скорочено кількість журналістів.