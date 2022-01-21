Блінкен у Женеві: Право України обирати своє майбутнє не підлягає обговоренню

Держсекретар США Ентоні Блінкен чітко наголосив главі МЗС Росії Сергію Лаврову, що Сполучені Штати не обговорюватимуть жодних компромісів, які заважатимуть Україні обирати своє майбутнє – у цьому питанні просто «немає місця для торгів».

Про це він заявив у п’ятницю за результатами зустрічі з російським міністром у Женеві, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я чітко дав зрозуміти міністру Лаврову, що є певні питання та фундаментальні принципи, які Сполучені Штати разом з нашими партнерами й союзниками зобов’язані захищати», - наголосив Блінкен.

За його словами, це стосується, в тому числі суверенного права українського народу творити своє майбутнє.

«Там немає простору для торгів. Немає», - наголосив державний секретар США.

Блінкен також підкреслив, що Лавров знову почув від нього непорушний принцип: «Нічого про Україну без України, нічого про НАТО без НАТО, нічого про Європу без Європи».

Держсекретар США також висловив переконання, що США і Росія зможуть продовжити роботу щодо спільного вироблення домовленостей про взаєморозуміння, які забезпечать спільну безпеку. «Але за умови, що Росія припинить свою агресію проти України», - додав глава Держдепартаменту США.

Отже, за його словами перед Росією стоїть вибір: «Вона може обрати шлях дипломатії, здатний привести до миру й безпеки, або шлях, який призведе лише до конфлікту, тяжких наслідків та засудження з боку міжнародної спільноти».

Як повідомляв Укрінформ, зустріч держсекретаря США Ентоні Блікнена з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим в Женеві стала завершальним пунктом його європейського турне. У середу глава Держдепартаменту США відвідав Київ, де зустрівся з українським керівництвом, а в четвер він провів переговори із союзниками в Берліні. За матеріалами Укрінформ.