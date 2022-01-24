Блінкен відповів на заклик ввести санкції проти РФ вже зараз: Втратите стримувальний ефект

Держсекретар США Ентоні Блінкен відповів на заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність ввести санкції проти Росії вже зараз, а не чекати на можливе нове вторгнення. Блінкен вважає, що за такого сценарію буде втрачено "стримувальний ефект".

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, текст опубліковано на сайті Держдепу.

Журналістка нагадала, що Зеленський закликав США та Європу ввести санкції вже зараз і поставив питання, чому партнери "чекають ескалації", і навіщо потрібні будуть санкції після того, як ми втратимо всю територію України.

Блінкен відповів - США "не чекають" і багато роблять прямо зараз для стримування російської агресії. Зокрема, він нагадав про масштабну військову допомогу Україні.

"Коли йдеться про санкції, ціль цих санкцій полягає у стримуванні російської агресії. І тому, якщо вони спрацюють зараз, ви втратите стримувальний ефект", - сказав Блінкен.

За словами держсекретаря, зараз Штати у тому числі спільно з Європою працюють над нарощуванням масштабних наслідків для Росії з огляду на розрахунки президента РФ Володимира Путіна, намагаючись стримувати й відмовляти Москву від ведення агресивних дій.

19 січня президент США Джо Байден пригрозив Росії небаченими санкціями у разі нового вторгнення в Україну. Зокрема, він заявив, що російські банки не зможуть робити операції з доларом. Він також не виключив дзеркальної відповіді на кібератаки РФ проти України.

Після цього в офісі Зеленського заявили, що хочуть превентивних санкцій проти Росії. Зеленський заявив, що навіть якщо ввести потужні санкції, Росія може подивитися на них та вирішити, що впорається з ними, тому важливо прямо зараз "перевірити" режим президента РФ. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ