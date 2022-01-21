Блінкен: зустріч з Лавровим не принесла прориву

Зустріч з главою російської дипломатії Сергієм Лавровим не принесла прориву, але обидві сторони краще розуміють свої побоювання, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен у п'ятницю в Женеві.

Розмови були чесними та по суті, але це були не переговори, а обмін думками, - сказав Блінкен на пресконференції після зустрічі з Лавровим. Обидві сторони тепер краще розуміють свої позиції, додав він.

США та їхні союзники непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України, і якщо якісь підрозділи російських військових увійдуть в Україну, це означатиме нове вторгнення і зустріне сильну, тверду та швидку відповідь США та їх союзників, заявив держсекретар США.

Росія має довгу історію агресивних неявних військових дій, таких як кібератаки або воєнізовані операції; Якщо такі заходи будуть прийняті проти України, вони також зустрінуть рішучу, пропорційну відповідь, сказав Блінкен.

Виступаючи на пресконференції після переговорів, він наголосив, що США та їх союзники відреагують рішуче, солідарно та швидко на вторгнення Росії в Україну. За матеріалами forsal.pl