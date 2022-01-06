Боррель прокоментував розвиток подій у Казахстані

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель висловив стурбованість щодо розвитку подій у Казахстані на тлі протестів у країні.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твітері.

«Глибоко стурбований розвитком подій у Казахстані. Повинні бути гарантовані права та безпека цивільних осіб», - написав Боррель.

Він також додав, що зовнішня військова допомога повертає спогади про ситуації, яких слід уникати.

«ЄС готовий підтримати у вирішенні цієї кризи» , - зазначив Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, МВС Казахстану заявило, що під час сутичок з протестувальниками загинули 18 силовиків і ще 748 отримали поранення.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, в ніч проти 6 січня розпочалася «антитерористична операція».

Представник департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила про ліквідацію "десятків учасників заворушень".

За даними опозиційного політика Жасарала Куанишаліна, в Алмати загинуло щонайменше 30 осіб.

Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 були госпіталізовані.

Мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході Казахстану). Вони переросли в масові протести, попри на те, що уряд пішов у відставку, а також було оголошено про зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.