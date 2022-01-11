Британія на Раді Росія-НАТО нагадає Москві про наслідки за нове вторгнення в Україну
2022-01-11 10:38
Велика Британія та її союзники в середу, 12 січня, на Раді НАТО-Росія заявлять Москві, що нарощування військ навколо кордону з Україною є неприйнятним, а нове вторгнення стане стратегічною помилкою. Про це йдеться у заяві британського МЗС.
У зовнішньополітичному відомстві заявили, що "вимагатимуть від Росії виконання зобов'язань, прийнятих у Гельсінкі, Будапешті та Мінську".
У МЗС наголосили, що Британія та її союзники не погодяться з "кампанією з підриву демократичних сусідів" РФ.
- На тлі загрози нового вторгнення РФ в Україну Росія вимагає від НАТО відмовитись від розширення на схід і загрожує військовою відповіддю у разі відмови.
- 10 січня 2022 року на переговорах РФ та США у Женеві Вашингтон відмовився зачиняти двері до НАТО для України та обговорювати безпеку Європи без участі самої Європи.
- Цього тижня продовжаться переговори з РФ у рамках Ради НАТО-Росія та ОБСЄ.
За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ