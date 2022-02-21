Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії
2022-02-21 23:48
Велика Британія у вівторок оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України, повідомила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.
"Завтра ми оголосимо про нові санкції проти Росії у відповідь на порушення нею міжнародного права та атаку на суверенітет і територіальну цілісність України", - написала Трасс у Twitter у вівторок. За матеріалами Інтерфакс-Україна.