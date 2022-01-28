Британський мільярдер Бренсон закликав світовий бізнес відстояти суверенітет України

Мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон закликав лідерів бізнесу об'єднатися та відстояти суверенітет України в умовах агресії з боку Росії.

Про це він написав у своїй статті "Мої думки про Україну та Росію".

"Для лідерів бізнесу настав момент зібратися та відстояти суверенітет України. Навіть якщо за це доведеться платити, всі ми маємо чітко дати зрозуміти, що одностороння агресія завжди неприйнятна, і міжнародний приватний сектор підтримає весь спектр санкцій проти будь-якої держави, яка намагається порушити суверенітет іншої", - йдеться у публікації.

Бренсон підкреслив, що лідери бізнесу у всьому світі з великим занепокоєнням спостерігають за нарощуванням російських військ і техніки на кордоні України.

"Ніколи в останні роки не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі... Зараз кожному з нас важко приховати своє роздратування. Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої країни?" - пише Бренсон.

Підприємець наголосив, що вісім років тому, коли наміри Путіна щодо України стали очевидними для решти світу, він разом з партнерами доклали зусиль для мобілізації російських та українських бізнес-лідерів задля мирного врегулювання відносин.

"Я пам'ятаю численні серйозні зустрічі та дзвінки з лідерами та експертами у сферах політики та бізнесу, і ми набагато краще зрозуміли динаміку сил, що підігріває цей конфлікт. Ми також побачили, що жоден із наших російських контактів, хоча приватно виступав проти військової інтервенції Росії, не бажав підносити свій голос публічно. Ми випустили ділову заяву, яку охоче підписали західні та українські бізнес-лідери, але нам не вдалося отримати жодного російського підпису, тому що їхній страх перед репресіями з боку режиму в Москві був занадто великий", - йдеться у статті Бренсона.

Загроза нового нападу Росії на Україну

Як повідомив командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк, РФ спробує вторгнутися вже 20 лютого.

У Кремлі намір вчергове напасти на Україну заперечують, пояснюючи масштабне перекидання військ до Білорусі "військовими навчаннями". Хоча ЗМІ дослідили маршрути відправлених армійських частин і з'ясували, що лише частина з них справді дістається "полігонів".

Через небажання Кремля врегулювати спровоковану кризу на російсько- українському прикордонні дипломатичним шляхом США та ЄС розглядають різні сценарії протидії збройній агресії Росії, зокрема запровадження жорстких санкцій та посилення військ НАТО у країнах східного флангу Альянсу.

Тим часом низка європейських країн та США погодилися надати Україні військову допомогу у вигляді зброї для ЗСУ, а у Чехії допустили введення своїх військ на вимогу Києва.

За матеріалами УНІАН