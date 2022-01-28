Членство України в НАТО "не стоїть на порядку денному" - Бербок

Розширення НАТО на схід, проти якого так активно виступає Росія, поки що немає. Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю Westdeutsche Allgemeine Zeitung у четвер, 27 січня.

"Як я вже говорила, всі, включаючи Росію, знають, що це зараз не стоїть на порядку денному", - сказала Бербок.

Вона додала, що мала довгу розмову з цього приводу з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Народ України хоче жити у мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі людей було розлучено зі своїми сім'ями. Йдеться про це, а не про неминучий вступ до НАТО", - наголосила Бербок.

"Тому зараз найважливіше завдання - знову говорити про виконання мінських домовленостей, щоб люди могли жити вільно та безпечно", - вважає голова МЗС ФРН.

Раніше повідомлялося, що Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО. Пропозиції України ґрунтуватимуться на досвіді протистояння гібридній агресії, зазначили у Кабміні.

За матеріалами Корреспондент.net