Данія виділить Україні EUR73 млн

Данія надасть Україні €73 млн для забезпечення фінансової та економічної стабільності.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ за підсумками переговорів глав МЗС обох країн Дмитра Кулеби та Єппе Кофода у Копенгагені.

Кошти будуть виділені в рамках данської програми європейського сусідства DANEP в період 2022-2026 років. Україна стане ключовим одержувачем технічної допомоги - отримає €73 млн зі €170 млн.

"Високо цінуємо прагнення данського уряду нарощувати економічну та інвестиційну співпрацю з Україною. Це надсилає чіткий сигнал іноземним інвесторам про те, що попри безпекові виклики, ситуація залишається під контролем, наша держава демонструє економічне зростання, вона приваблива для інвестицій та успішних комерційних проєктів", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС поінформував данського колегу про ситуацію з російськими військами біля українського кордону. Також співрозмовники обговорили підготовку пакету жорстких економічних санкцій ЄС проти РФ.

Канада надасть $340 млн негайної підтримки Україні, а також збільшить кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб. Ця підтримка допоможе Україні зміцнити її безпеку та дозволить захищатися від низки загроз. За матеріалами Gazeta.ua