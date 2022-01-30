Данія заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила про готовність надати Україні військову техніку та зброю у випадку подальшої військової ескалації з боку Росії.

Про це повідомляє видання Jyllands-Posten.

"Я не хочу виключати (відправлення військової техніки до України, - ред.), і в мене немає принципового заперечення цьому", - сказала очільниця уряду.

За її словами, поточна ситуація навколо України становить серйозну загрозу для Європи, і тому існує "реальний ризик збройного конфлікту на європейській землі". Фредеріксен також попередила Росію, що у випадку нового вторгнення в Україну її очікуватимуть санкції "безпрецедентного масштабу".

Раніше в МЗС України повідомляли, що Данія додатково виділить 22 мільйони євро на посилення сектору безпеки України та підтримку реформи ЗСУ.Що відомо 28 січня в Україну прибув черговий літак США із 81 тонною військової допомоги для української армії.

27 січня Литва, Латвія, Естонія та Польща закликали надати Україні політичну, економічну та військову допомогу. А Сейм Польщі закликав НАТО та Європейський Союз надати Україні всебічну підтримку на тлі загрози російського вторгнення.

Британський прем'єр повідомив, що запропонує НАТО удвічі наростити чисельність своїх військ, дислокованих у Східній Європі, у відповідь на скупчення російських військ на кордоні з Україною.

За інформацією The Wall Street Journal, Німеччина відмовилась надати Естонії дозвіл на передачу Україні 122-міліметрових гармат Д-30. Натомість посол Естонії в Україні Каймо Кууск повідомив, що найближчими тижнями Естонія передасть Україні протитанкові комплекси Javelin.

24 січня представник Данії у Брюсселі заявив, що Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції у разі нападу на Україну. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.

За матеріалами UA: Суспільне Новини