Держдеп офіційно не підтверджує ім’я нового посла США в Україні

Державний департамент США відмовився офіційно підтвердити інформацію про можливе призначення Бріджит Брінк на посаду нового посла Сполучених Штатів у Києві.

Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепу Нед Прайс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я зараз не можу підтвердити цього. Як ви знаєте, номінації (послів – ред.) висуваються Білим домом»,- зазначив офіційний представник Держдепу.

Він також зауважив, що оголошення кандидатури посла США в Україну може відбутися вже найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що американські ЗМІ в понеділок поширили інформацію із посиланням на джерела, що президент Байден прийняв рішення номінувати Бріджит Брінк у якості нового посла США в Україні. Зараз вона очолює Посольство США в Словаччині.