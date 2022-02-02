Держдеп підтвердив справжність документів в El Pais щодо відповіді РФ на "гарантії безпеки"

Держдепартамент офіційно підтвердив справжність документів, опублікованих в газеті El Pais, щодо відповіді США і НАТО на вимоги Росії по так званим "гарантіям безпеки". Раніше про це заявили в Пентагоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Держдепартаменту Неда Прайса.

"Я не побачив в опублікованих документах підстав припускати, що вони неподільні", - сказав Прайс, відповідаючи на питання про справжність опублікованих іспанською газетою документах.

Нагадаємо, 2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала, за її твердженням, відповідь США та НАТО на пропозиції Росії щодо "гарантій безпеки".

Зазначимо, у Пентагоні заявили про непричетність США до публікації відповіді Росії на її вимоги щодо "гарантій безпеки".

США не підуть на поступки Росії щодо "гарантій безпеки".