Держдеп просить американців залишити Білорусь.

Американців просять "негайно виїхати" з Білорусі та не в'їжджати до цієї країни через ризик, пов'язаний із нарощуванням російських військ уздовж кордону з Україною.

Про це повідомляє Держдеп США.

"У зв'язку зі збільшенням незвичайної та тривожної військової активності Росії поблизу кордону з Україною, громадяни США, які перебувають у Білорусі або планують поїздку до Білорусі, повинні знати, що ситуація непередбачувана і в регіоні спостерігається підвищена напруженість", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі уточнили, що уряд США зараз не може оперативно надати допомогу своїм громадянам у Білорусі "через обмеження у штатному розкладі посольства".

Американців просять бути пильними та перевіряти інформацію "про політичну та військову напруженість у регіоні".

Також рекомендують тим, хто зараз перебуває у Білорусі, переглядати варіанти екстреного від'їзду у разі надзвичайної ситуації. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.