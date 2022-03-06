Держдеп радить американцям негайно залишити Росію

Державний департамент радить громадянам Сполучених Штатів, які перебувають у Росії, негайно залишити країну.

Як передає Укрінформ, відповідне повідомлення Держдеп поширив у суботу.

Нове застереження для американців пов'язане з підвищеними побоюваннями щодо безпеки в РФ, оскільки російські збройні сили чинять "неспровокований та невиправданий напад" на Україну.

Держдеп повідомляє про "можливість переслідувань громадян США з боку співробітників російських державних органів безпеки, обмежену здатність посольства надавати допомогу громадянам США в Росії, COVID-19 та пов'язані з ним обмеження на в'їзд, тероризм, обмеження польотів у Росію та з Росії, а також довільне застосування місцевих законів".

Громадянам США слід негайно покинути Росію, наголошується в повідомленні.

Американське зовнішньополітичне відомство також указує на ймовірне блокування кредитних карток у РФ у зв'язку з накладеними на неї санкціями.

Як повідомлялося, Державний департамент США у четвер оприлюднив розширений санкційний список, до якого увійшли, в тому числі наближені до Путіна олігархи й посадовці, глави ключових компаній. Також введені обмеження проти секторів нафти й газу.