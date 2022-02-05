Держдепартамент висловив підтримку "Німецькій хвилі"

Офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс виступив на підтримку німецької медіакомпанії Deutsche Welle у зв'язку з тим, що Москва віддала наказ про закриття російського офісу редакції.

"США засуджують рішення російської влади закрити московський офіс Deutsche Welle. Ми солідарні з Deutsche Welle та Німеччиною перед лицем репресій з боку Москви щодо незалежної преси, політичної опозиції та громадянського суспільства", - написав Прайс у своєму Twitter 4 лютого.

У суботу вранці у Twitter посольства Росії в США з'явилася відповідь на твіт представника Держдепартаменту.

"Заява [представника Держдепартаменту США] є ще одним прикладом політики подвійних стандартів. Де були "високі демократичні цінності", коли Берлін заборонив супутникове та інші види мовлення каналу [DE RT]?" - йдеться у заяві російської дипмісії.

МЗС Росії у четвер заявило про припинення супутникового та іншого мовлення телерадіокомпанії "Німецька хвиля" у Росії у відповідь на обмеження роботи російського державного телеканалу RT DE у Німеччині. "Німецька хвиля" також може бути визнана в Росії іноземним агентом.

Напередодні телеканал Deutsche Welle закрив свій московський офіс, отримавши повідомлення від російської влади про необхідність такого кроку.

Як завили у ЄС, рішення Росії є "неприйнятним та позбавленим будь-яких підстав".

"Реакція влади Росії на жаль знову ілюструє триваючі порушення свободи ЗМІ та зневагу до незалежності медіа", - йдеться у заяві речника ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики.

За повідомленнями, уряд Латвії запропонував "Німецькій хвилі" перенести бюро з Москви до Риги.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва готова піти назустріч Берліну в ситуації із забороною "Німецької хвилі" в Росії, якщо Німеччина зробить аналогічні кроки щодо телеканалу RT DE.

Як повідомляв "Голос Америки", низка міжнародних оглядачів називають дії Росії щодо "Німецької хвилі" нападом на вільні ЗМІ.

Організація "Європейська федерація журналістів" назвала дії уряду Росії "неприйнятним актом цензури та нападом на свободу ЗМІ".

"Наскільки я розумію, рішення Росії заборонити Deutsche Welle це не просто посилена відповідь на проблеми RT у Німеччині, але і ознака того, що Москва взялась за те, що вважає здатністю Заходу формувати міжнародний дискурс через гегемонію у ЗМІ. (Прикладом цього є нинішня Україна.)", - твітує редактор англомовного варіанту базованого у Латвії видання Meduza Кевін Ротрок.

За матеріалами "Голосу Америки", BBC.