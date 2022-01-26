Держсекретар США розкрив деталі відповіді Кремлю про "гарантії безпеки"

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Кремлю письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі.

США не поступляться принципом "відкритих дверей" до НАТО, заявив він під час виступу в середу у Держдепартаменті США.

"Сьогодні посол США доставив нашу відповідь у Москві. Вона викладає серйозний дипломатичний шлях, якщо Росія його обере. Двері НАТО відкриті зараз і будуть такими й надалі. Ми зобов'язуємося цього дотримуватися. Доставлений документ включає занепокоєння США та наших союзників і партнерів щодо дій РФ, які підривають безпеку, принципову та прагматичну оцінку занепокоєнь, що посіяла Москва", - зазначив Блінкен.

Він додав, що тепер Росія має вирішити, як реагувати на консолідовану відповідь США, у якій також ідеться про питання контролю над озброєнням. За словами Блінкена, США дали чітко зрозуміти, що вони захищатимуть свої ключові принципи. Водночас відповідь не публікуватимуть.

Держсекретар повідомив, що Вашингтон готовий співпрацювати з Кремлем, якщо Росія припинить ескалацію й агресію щодо України.

"Наша відповідь скоординована з Україною та Європою. Ми врахували їхню думку та побажання. Вони включають суверенітет України та її територіальну цілісність і право держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. Ми розглянули можливість взаємних заходів прозорості щодо розміщення позицій в Україні, а також заходи для збільшення довіри щодо військових навчань та маневрів у Європі", - резюмував Блінкен.

Блінкен наголосив, що США готові продовжувати діалог з РФ щодо тих областей, у яких, як і раніше, можлива співпраця. Він розраховує поговорити з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим найближчими днями після того, як Москва ознайомиться з відповіддю США.

Блінкен додав, що рішення про подальші кроки залишається за РФ.

Посол США у РФ Джон Салліван у середу ввечері привіз до російського МЗС письмову відповідь на вимоги Москви щодо так званих гарантій безпеки в Європі.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 січня на брифінгу повідомив, що Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій. Він переконує, що позиція Києва була врахована.

За матеріалами Gazeta.ua