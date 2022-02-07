Дії РФ спричинили найгіршу безпекову кризу в Європі після "холодної війни" - Боррель

Масоване нарощування російських військ вздовж кордонів України спричинило найгіршу кризу в сфері безпеки у Європі з часів завершення холодної війни, тож ЄС координує зусилля країн-членів у пошуках шляхів для її вирішення.

Про це сьогодні у Вашингтоні під час спільної пресконференції із Державним секретарем США Ентоні Блінкеним за підсумками 9-ї Енергетичної ради ЄС-США заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми поділяємо велике занепокоєння щодо ризиків, які зараз акумульовані на російсько-українському кордоні. Очевидно, що ми зараз переживаємо, у моєму розумінні, найбільш небезпечний момент для безпеки в Європи після завершення "холодної війни". В той же час, ми все ще бачимо простір для дипломатії, для обговорення питань, що непокоять всіх, в тому числі - російські занепокоєння, з метою уникнути найгіршого. Ми готові до такого найгіршого, але хотіли б його уникнути", - наголосив Боррель.

Він зауважив, що концентрація 140 тисяч солдатів із важким озброєнням на кордоні України є великою загрозою, оскільки важко припускати, що ці війська вийшли на кордон "щоб попити чаю". Такі дії Росії, за словами Борреля, створюють великі ризики для миру й безпеки, яких Євросоюз намагається уникнути, і докладає для цього всіх зусиль.

"Міністр (закордонних справ РФ - ред.) Лавров надіслав листа до всіх країн- членів Європейського Союзу із запитом взяти до уваги занепокоєння Росії у сфері безпеки. Я координую відповідь на цей лист, і я наполягаю, що все ще є простір для дипломатичного вирішення цієї кризи. З одного боку, ми маємо попереджати про небезпеку ситуації, а з іншого - працювати з метою її вирішення", - додав Жозеп Боррель.

Як повідомлялося, 7 лютого у Вашингтоні відбулася Енергетична Рада ЄС-США, під спільним головуванням Високого представника ЄС Жозепа Борреля та Державного секретаря США Ентоні Блінкена. З європейської сторони у заході також брала участь Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.