Дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці - НАТО

Міністри оборони країн-членів НАТО у Брюсселі на засіданні Північноатлантичної ради організації виступили з колективним зверненням, у якому закликали Росію до дипломатії та деескалації української кризи. Текст заяви розміщено на офіційному сайті Альянсу.

"Ми серйозно стурбовані дуже великомасштабним, нічим не спровокованим і необґрунтованим нарощуванням російської військової могутності в Україні та навколо неї, а також у Білорусі. Ми рішуче закликаємо Росію обрати шлях дипломатії і негайно припинити нарощування та вивести свої сили з України відповідно до своїх міжнародними зобов'язаннями Ми, як і раніше, віддані нашому двоєдиному підходу до Росії: масштабне стримування та оборона у поєднанні з відкритістю до діалогу.

Події Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці. Внаслідок цього і для забезпечення захисту всіх союзників ми розміщуємо додаткові сухопутні сили у східній частині Північноатлантичного Альянсу, а також додаткові морські та повітряні засоби, як було оголошено союзниками, та підвищуємо боєздатність наших сил. Наші заходи були і залишаються превентивними, пропорційними і не призводять до ескалації. Ми готові й надалі зміцнювати нашу оборонну та стримуючу позицію, щоб реагувати на всі непередбачувані обставини.

Наша прихильність до статті 5 Вашингтонського договору непохитна. Ми об'єдналися, щоб захищати одне одного.

НАТО, як і раніше, віддана основоположним принципам, що лежать в основі європейської безпеки, зокрема тому, що кожна країна має право вибирати власні механізми безпеки. Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Як уже говорилося раніше, будь-яка подальша російська агресія проти України матиме величезні наслідки і коштуватиме дорого. НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС.

НАТО та союзники продовжують дипломатію та діалог з Росією з питань євроатлантичної безпеки, у тому числі на найвищому рівні. Ми підтримуємо всі ці зусилля, зусилля у "нормандському форматі" щодо реалізації Мінських домовленостей. Ми висловили готовність брати участь у відновленому діалозі з європейської безпеки, ініційованому Польщею як нинішній голова ОБСЄ. Ми зробили Росії предметні пропозиції щодо зміцнення безпеки всіх держав євроатлантичного регіону та чекаємо на відповідь. Ми неодноразово пропонували раніше і продовжуємо пропонувати розпочати діалог у рамках Ради Росія - НАТО та готові вступити до нього. Ми наполегливо закликаємо Росію відповісти взаємністю та вибрати дипломатію та деескалацію", - йдеться у заяві.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що рішення НАТО про перспективу членства України залишається чинним, попри загрозу можливого вторгнення Росії.

Союзники України по осі Лондон - Варшава - Київ міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес та його польський колега міністр національної оборони Маріуш Блащак зустрілися у Лондоні. Обговорення були зосереджені на реакції союзників по НАТО на кризу, що розгортається, на кордоні України з Росією і на наслідках для європейської безпеки. Британія та Польща готові відстоювати для України політику відкритих дверей у НАТО.

НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони, заявив 7 лютого генеральний секретар Єнс Столтенберг, оскільки напруженість у зв'язку з нарощуванням російської військової могутності поблизу України залишається високою.

10 лютого президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили безпекову ситуацію в Україні.

За матеріалами Офіційний сайт НАТО, ZN.ua