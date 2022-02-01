До України їдуть з візитом прем'єр та міністр закордонних справ Нідерландів
2022-02-01 10:33
До України 1 лютого прибудуть з візитом прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Гукстра.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє нідерландське видання NOS.
Під час візиту планують обговорювати нинішні загрози від Російської Федерації, а також питання, пов'язані із загибеллю рейсу MH17 над Донбасом влітку 2014 року.
Візит анонсували заздалегідь, але конкретні дати до останнього не були відомими.
Нагадаємо, днями окремі депутати парламенту Нідерландів, у тому числі представник керівної політсили Марка Рютте, висловились за надання Україні оборонної зброї.